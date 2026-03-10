США могут ослабить санкции против нефти из России. Трамп допустил, что их не будут вводить снова

Президент США Дональд Трамп допустил смягчение санкций против энергетического сектора ряда стран на фоне роста мировых цен на нефть. В Вашингтоне обсуждают возможность ослабления ограничений, в том числе в отношении российской нефти. На этом фоне Владимир Путин заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

США рассматривают возможность ослабления санкционного режима в отношении российской нефти. Речь может идти как о широком смягчении ограничений, так и о точечных мерах — например, о фактическом разрешении отдельным государствам закупать российскую нефть без риска вторичных санкций со стороны Вашингтона, сообщили агентству Reuters сообщили три источника.

По словам собеседников издания, возможные послабления связаны с попыткой сдержать резкий рост мировых цен на энергоресурсы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация готова временно снять часть ограничений в отношении некоторых стран, пока ситуация на нефтяном рынке не стабилизируется . Это решение связывают с напряженностью на Ближнем Востоке, затронувшей Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли энергоносителями, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

«Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены... А потом, кто знает, может, нам не придется вводить их снова — ведь будет так спокойно», — подчеркнул Трамп во время пресс-конференции.

Выступление транслировали в YouTube-канале Белого дома.

Опасения Белого дома

Эти меры обсуждают в числе вариантов, которые должны сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители на фоне конфликта вокруг Ирана. По данным Reuters, в Белом доме опасаются, что скачок цен на нефть после более чем недели атак США и Израиля по Ирану может ударить по американскому бизнесу и потребителям.

Особенно чувствительной эта тема остается накануне промежуточных выборов в ноябре, когда республиканцы рассчитывают сохранить контроль над конгрессом. По мнению источников Reuters, смягчение ограничений в отношении российской нефти может увеличить мировые поставки топлива .

Аналитики и представители энергетической отрасли считают, что у Белого дома ограниченный набор инструментов для быстрого сдерживания цен на нефть. Существенно изменить ситуацию, по их словам, может лишь восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив.

Ранее объявленный план администрации США по сопровождению танкеров и страхованию их перевозок через пролив пока не привел к заметному увеличению судоходства.

«Смерть, огонь и ярость»

На этом фоне Трамп заявил, что Вашингтон готов резко усилить удары по Ирану, если тот попытается перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив.

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты Америки нанесут ему удар в 20 раз сильнее, чем до сих пор», — написал президент в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США способны уничтожить ряд уязвимых объектов, что может сделать восстановление Ирана как государства «практически невозможным».

«Смерть, огонь и ярость обрушатся на него», — предупредил он, добавив при этом, что надеется избежать такого сценария.

Американский лидер подчеркнул, что перекрытие пролива стало бы «подарком» Китаю и другим странам, активно использующим этот маршрут для поставок энергоносителей .

Иран грозит перекрыть нефтяной коридор

Иран может полностью остановить экспорт нефти через Ормузский пролив на фоне продолжающегося противостояния с США и Израилем, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини, комментируя угрозы со стороны Трампа.

«Вооруженные силы Ирана... не позволят экспортировать ни литра нефти из региона до дальнейшего уведомления », — процитировало Наини агентство Tasnim.

По словам представителя КСИР, после эскалации конфликта «руки Ирана теперь развязаны для расширения войны». Он также заявил, что именно Тегеран теперь будет решать, когда завершится военное противостояние.

Иран рассматривает возможность введения «платежей за безопасность» для судов в Персидском заливе, сообщил CNN источник, знакомый со стратегией Тегерана.

По его словам, иранские власти завершают подготовку плана, предусматривающего взимание подобных сборов с нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих государствам — союзникам США.

Россия поможет стабилизировать рынки?

Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать сотрудничество с европейскими странами по поставкам нефти и газа, однако для этого необходим соответствующий сигнал со стороны Европы. Он подчеркнул, что России не стоит ожидать, пока европейские государства окончательно закроют для нее энергетический рынок, и предложил активнее развивать поставки на другие направления.

«Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там и закрепиться», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия будет и дальше поставлять энергоресурсы странам, которые остаются «надежными покупателями». Среди таких партнеров он назвал, в частности, Словакию и Венгрию.

Путин также напомнил, что российские энергетические компании «всегда отличались стабильностью». Он призвал использовать текущую ситуацию с высокими ценами на нефть для укрепления финансового положения отрасли и направлять полученные доходы на погашение задолженности перед банками.