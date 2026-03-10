Трамп объяснил наличие ракет Tomahawk у Ирана

TWZ: Трамп заявил, что Иран купил Tomahawk и ударил по начальной школе

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что Иран купил американские ракеты Tomahawk и нанес удар по начальной школе для девочек. Его слова передает TWZ.

По его словам, крылатые ракеты продали Ирану неназванные лица.

На вопрос об ударе по школе для девочек Трамп заявил, что он действительно мог быть нанесен ракетой американского производства, однако его могла нанести иранская сторона.

«Tomahawk, один из самых мощных видов оружия, используется, знаете ли, продается и используется другими странами», — отметил президент США.

Авторы издания TWZ утверждают, что у Ирана нет ракет Tomahawk.

10 марта газета The New York Times (NYT) писала, что обломки ракеты, ударившей по школе для девочек в иранском городе Минаб, имеют маркировку, характерную для американских боеприпасов.

По данным издания, на показанных снимках видны «серийные номера» и другие детали, характерные для боеприпасов американского производства. Предположительно, удар был нанесен произведенной в 2014 году или позднее крылатой ракетой Tomahawk.

