Мужчина из-за редкой аллергии четыре дня не мог «очнуться» после операции

Мужчина из-за редкой аллергической реакции на анестетик четыре дня не приходил в сознание после косметической операции в Бангкоке. Как сообщает издание Bangkok Post (BPost), врачи диагностировали у пациента злокачественную гипертермию — опасное осложнение наркоза.

37-летнему мужчине 4 марта сделали операцию на носу и подбородке в одной из клиник района Патумван. По словам родственников, после вмешательства он не пришел в сознание и у него появились тяжелые осложнения: резко участилось сердцебиение, повысился уровень углекислого газа в крови и температура тела.

Пациента срочно перевели в больницу Samitivej Hospital, где врачи предположили развитие злокачественной гипертермии — редкой реакции организма на некоторые виды анестезии. Это состояние возникает примерно в одном случае на 100 тысяч операций и сопровождается сильным сокращением мышц, повышением температуры и разрушением мышечной ткани.

По данным врачей, тревожные симптомы появились на пятом часу операции, когда она уже подходила к завершению. У пациента наблюдались обильное потоотделение, учащенное сердцебиение и температура 39,2 °C. Хирурги остановили процедуру, завершили операцию и прекратили действие анестезии, после чего пациента перевели в больницу.

Лабораторные анализы показали тяжелый ацидоз (смещение кислотно-щелочного баланса организма) и признаки разрушения мышечной ткани. После введения препарата дантролен, который применяется при злокачественной гипертермии, температура пациента нормализовалась в течение часа, что подтвердило диагноз.

По словам лечащего врача, мужчина пришел в полное сознание через четыре дня и начал постепенно восстанавливаться. Сейчас он уже может ненадолго сидеть без посторонней помощи.

Случай привлек внимание властей. Департамент поддержки служб здравоохранения Таиланда начал проверку клиники, однако предварительно установлено, что она имеет действующую лицензию и проводила операцию в соответствии с установленными медицинскими стандартами.

Ранее был раскрыт простой способ облегчить дыхание при сезонной аллергии.

 
