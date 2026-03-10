Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Ротенберг оценил возможность своего назначения на пост главного тренера сборной России

Ротенберг заявил, что главного тренера сборной России назначит совет ФХР
Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер команды «Россия 25» и вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг ответил, готов ли возглавить сборную России в случае допуска до международных соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока это риторический вопрос. Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР», — сказал Ротенберг.

Сборная России не участвует в международных соревнованиях с 2022 года. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российских и белорусских хоккеистов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ротенберг возглавляет «Россию 25» с 2023 года. За это время команда три раза стала победителем Кубка Первого канала. С января 2022-го по июнь 2025 года Ротенберг тренировал петербургский СКА. В июле 2025 года специалист

Ранее сообщалось о том, что Ротенберг намерен бросить вызов сборным Канады и США.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!