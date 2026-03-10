Ротенберг оценил возможность своего назначения на пост главного тренера сборной России

Главный тренер команды «Россия 25» и вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг ответил, готов ли возглавить сборную России в случае допуска до международных соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока это риторический вопрос. Все нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР», — сказал Ротенберг.

Сборная России не участвует в международных соревнованиях с 2022 года. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российских и белорусских хоккеистов от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ротенберг возглавляет «Россию 25» с 2023 года. За это время команда три раза стала победителем Кубка Первого канала. С января 2022-го по июнь 2025 года Ротенберг тренировал петербургский СКА. В июле 2025 года специалист

Ранее сообщалось о том, что Ротенберг намерен бросить вызов сборным Канады и США.