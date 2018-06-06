ЦБ ожидает ежегодный рост ВВП на уровне 1,5–2%

Банк России ожидает ежегодный темп прироста ВВП на уровне 1,5–2% в период с 2019 года по 2021 год. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«По прогнозу Банка России, темпы прироста ВВП в рассматриваемый период будут находиться в интервале 1,5 – 2% в год, что станет оказывать сдерживающее влияние на возможности субъектов экономики осуществлять сбережения и предъявлять спрос на финансовые услуги», — заявили в ЦБ.

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Помимо этого Центробанк отметил, что в российской экономике в целом пока остаются невысокими средний уровень доходов на душу населения, а также доля населения, которая имеет сбережения.

Ранее сообщалось, что Счетная палата ожидает рост ВВП России на 1,7%.