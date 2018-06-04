МЭР: инфляция в России составит 2,7-3,2%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что министерство прогнозирует уровень инфляции на конец текущего года в 2,7-3,2%. Об этом сообщает RNS.

«Наша оценка инфляции на конец года сейчас составляет 2,7-3,2%», — сказал Орешкин.

Он также подчеркнул, что цель по инфляции в 4% будет недовыполнена в этом году.

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«Сейчас можно отметить, что таргет будет недовыполнен в этом году, мартовская оценка была 2,8%, вопрос — насколько релевантна эта оценка сейчас? На самом деле она более чем релевантна», — отметил Орешкин.

Ранее Банк России сообщил, что инфляционные ожидания россиян в мае текущего года выросли до 8,6%.