Банки подтвердили проблемы с картами Visa

Миллионы клиентов Visa пожаловались массовый на сбой в работе платежной системы, люди не в состоянии оплачивать товары и услуги в магазинах, заправочных и железнодорожных станциях по всей Великобритании и Европе, пишет The Guardian.

Аналогичная ситуация наблюдается в кафе и ресторанах.

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Среди пострадавших сервис по обслуживанию транзакций Paymentsense. Он направил своим клиентам письмо о проблемах с картами Visa, которые наблюдаются по Великобритании и Ирландии.

Издание Independent сообщает, что проблемы возникли и у владельцев карточек Mastercard.

В свою очередь Lloyds Bank сообщил, что проблемы пока касаются только транзакций Visa.

«Газета.Ru» следит за развитием ситуации в онлайн-трансляции.