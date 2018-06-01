США продлили крайний срок продажи акций компаний Дерипаски

Министерство финансов США продлило на два месяца крайний срок продажи акций компаний бизнесмена Олега Дерипаски американским инвесторам. Об этом сообщается в документе ведомства.

Как стало известно, инвесторы должны продать активы компаний Rusal, En+ Group и группы «ГАЗ» до 5 августа.

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Ранее министерство финансов уже продлевало данные требования до 6 июня.

Как стало известно, компания Олега Дерипаски En+ рассчитывает подготовить план по выходу из-под санкций США к середине лета.

Уточняется, что председателя совета директоров EN+ Грег Баркер попросил минфин США продлить до сентября срок по продаже американскими инвесторами ценных бумаг En+ и «Русала».