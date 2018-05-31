Минтранс сообщил об активном возврате билетов «Саратовских авиалиний»

Пассажиры авиакомпании «Саратовские авиалинии» активно сдают билеты. Об этом сообщается на сайте Минтранса.

Как стало известно, на данный момент запланированы перевозки 287 пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» по 21 маршруту.

«Пассажиры продолжают активно сдавать билеты, приобретенные на рейсы авиаперевозчика. По состоянию на 11:00 оформлено около 9 тыс. возвратов билетов, купленных на всю глубину продаж с 30 мая», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что авиакомпания «Саратовские авиалинии» начнет осуществлять возврат средств за проданные билеты в претензионном порядке.

Как стало известно, «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая.