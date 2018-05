Браудер подтвердил свое освобождение из полиции

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подтвердил свое освобождение из отделения полиции Испании.

«Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не выполнять новый российский запрос», — написал Браудер в своем твиттере.

Реклама

Он также добавил, что это уже шестой раз, когда Россия отправляла запрос в Интерпол на его арест.

Ранее пресс-служба полиции Испании сообщила, что ведомство отпустило основателя фонда Hermitage Capital после дачи показаний.

Уильям Браудер осужден в России за неуплату налогов.

Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ