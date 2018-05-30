Браудер подтвердил свое освобождение из полиции

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подтвердил свое освобождение из отделения полиции Испании.

«Хорошие новости. Испанская национальная полиция только что отпустила меня после того, как генеральный секретарь Интерпола в Лионе посоветовал им не выполнять новый российский запрос», — написал Браудер в своем твиттере.

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Он также добавил, что это уже шестой раз, когда Россия отправляла запрос в Интерпол на его арест.

Ранее пресс-служба полиции Испании сообщила, что ведомство отпустило основателя фонда Hermitage Capital после дачи показаний.

Уильям Браудер осужден в России за неуплату налогов.