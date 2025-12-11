На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«За что они детей обижали?» Фетисов о допуске МОК российских юниоров на турниры

Фетисов задался вопросом о своевременности допуска МОК юниоров России
Максим Блинов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить молодых спортсменов из России на международные турниры правильным, но несвоевременным. Его слова приводит Sport24.

«Здорово, что МОК принял такое решение касаемо молодых спортсменов. Только непонятно, за что они детей все это время обижали. Посмотрим, как это будет: какое количество допустят и когда», — высказался Фетисов.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Тарасова заявила, что МОК обязан извиниться перед российскими спортсменами.

