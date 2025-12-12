На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Япония и США провели совместные авиационные учения

Япония и США применили в учениях два бомбардировщика B-52H Stratofortress
Vitaliy Rusavskiy/Global Look Press/Keystone Press Agency

Силы самообороны Японии провели совместные авиационные учения с ВВС США, в ходе которых были задействованы два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ).

Учения состоялись накануне над акваторией Японского моря. Их целью была отработка различных оперативных задач. С японской стороны в них приняли участие три истребителя пятого поколения F-35B и три истребителя F-15.

В ОКНШ отметили, что учения проводились «в связи с обострением ситуации в сфере безопасности вокруг Японии».

Японские военные подчеркнули, что в ходе этих учений Япония и США подтвердили свою твердую решимость не допускать каких-либо односторонних изменений статус-кво силой, а также свою готовность со стороны Сил самообороны Японии и вооруженных сил США. Они добавили, что учения еще больше укрепили сдерживающие и ответные возможности японо-американского альянса.

Ранее Япония отклонила просьбу ЕС присоединиться к плану по использованию активов РФ.

