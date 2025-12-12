На Украине рассказали, какие условия будут критичными для энергосистемы страны

«Укрэнерго»: неделя при -10°C и ниже станет критичной для энергосистемы Украины

Неделя и более при температуре от -10°C и ниже на Украине приведет к критичной ситуации в энергосистеме страны. Об этом заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, передает издание «Новости. Live».

«Для нас критичен длительный, где-то не менее недели, период с температурами минус 10 и ниже», — сказал он.

По словам Зайченко, потребление энергии при таком раскладе может значительно возрасти, а обеспечить ее не удастся ни с помощью импорта, ни за счет внутренних источников.

В ночь на 9 декабря на территории Украины выпал первый снег. По данным местным СМИ, снегом засыпало улицы в Днепре, Полтаве, Харькове, а также Запорожье.

Украинские власти ожидают, что эта зима будет самой суровой с начала конфликта: газовая инфраструктура страны серьезно повреждена, а именно она помогала отапливать большую часть зданий. «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей в результате ударов. Власти намерены закупать газ у союзников, а украинцы готовятся отапливать дома газовыми баллонами и углем, пишет The New York Times. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

