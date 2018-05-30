Пресс-служба полиции Испании не может подтвердить арест Браудера

Пресс-служба Национальной полиции Испании официально не подтверждает и не опровергает информацию о задержании основателя фонда Heritage Capital Уильяма Браудера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

«Мы пытаемся подтвердить эту информацию в других подразделениях. Мы видели публикацию в его твиттере», — заявили в ведомстве.

Реклама

Ранее Браудер сообщил, что испанская полиция задержала его по запросу России в Интерпол.

Уильям Браудер осужден в России за неуплату налогов.

В декабре прошлого года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения.