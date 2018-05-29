Минтранс поручил Росавиации гарантировать перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний»

Министерство транспорта России поручило Росавиации не допустить сбоев в перевозке пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии», передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

«Министерство транспорта России поручило Росавиации возобновить работу оперативного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО «Саратовские авиалинии», — сказал представитель.

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Отмечается, что Росавиация проработает с авиаперевозчиками маршрутную сеть «Саратовских авиалиний», чтобы поддержать ее и определить ответственных за перевозку пассажиров на конкретных рейсах. Также будет решен вопрос с зарплатами сотрудникам компании и средствами, из которых вернут деньги пассажирам, отказавшимся от полетов рейсами авиакомпании.

Ранее сообщалось, что «Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая.