В МИД оценили экономические отношения США и ЕС

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал современные отношения между США и Евросоюзом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент (США Дональд) Трамп и его администрация монетизировала гарантии безопасности, что было сакральным, теперь имеет определенную цену. И очень четко формулируются требования об увеличении военных расходов», — сказал Грушко.

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Он также отметил, что отношения между США и Евросоюзом подошли к состоянию, которое близко к торговой войне

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов во время консультаций по торговым вопросам с Евросоюзом предположило ЕС снизить поставки стали и алюминия в США на 10%.