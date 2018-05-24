«Ъ»: ЦБ содействует пополнению черных списков клиентов банков

Центральный банк (ЦБ) России усиливает надзор в области противодействия легализации преступных доходов и во многом дублирует действия банков в этой сфере, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банковской отрасли.

«ЦБ требует от банков отчитываться как по каждому факту отказа клиенту в обслуживании или в проведении операций (то есть, по сути, во включении в черный список), так и по фактам отказа от права сделать это в отношении клиентов, которые кажутся сомнительными регулятору», — излагают в газете сообщения источников.

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В издании напомнили, что с 2017 года ЦБ рассылает банкам и другим финансовым организациям черные списки. В них находятся клиенты, которым отказали в проведении банковских операций по подозрению в нарушении законодательства по отмыванию денег. Также, отмечается в тексте, механизм исключения из черного списка заработал с апреля 2018 года. По данным Центрального банка, в данный момент реабилитированы 4,5 тыс. клиентов.

Ранее сообщалось, что Центробанк не ожидает проблем у крупных банков России в ближайшее время.