Стало известно, сколько денег россияне одолжили государству

Россияне одолжили государству 92,9 млрд руб. за прошлый год. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Как стало известно, указанная сумма сложилась из приобретенных россиянами долговых ценных бумаг — облигаций федерального займа (ОФЗ).

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По мнению экспертов, россияне вкладываются в ОФЗ из-за уровня финансовой грамотности, а также благодаря активному открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Средняя доходность по рублевым вкладам составляет 6,96% годовых.

Ранее сообщалось, что Минфин увидел на рынке всплеск интереса к некоторым ОФЗ.