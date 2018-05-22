Кудрин обозначил проблемы в банковском надзоре

Кандидат на пост главы Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на заседании Госдумы, что существуют проблемы в сфере банковского надзора России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В сфере банковского надзора тоже есть проблемы. То есть, так получилось, что банки сегодня требуют больших триллионных вливаний на свое акционирование, в то время как такая ситуация сложилась в результате слабого, может быть, банковского надзора», — сказал Кудрин.

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Он подчеркнул, что страна находится в сложной экономической ситуации, а банки оказались первыми под ударом санкций.

Ранее сообщалось, что Госдума утвердила Кудрина председателем Счетной палаты.

Председатель Счетной палаты назначается на шесть лет.