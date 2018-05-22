Число безработных в России снизилось почти на 2% за неделю

Численность безработных граждан в России с 8 по 16 мая снизилась на 1,9% и составляет 740,5 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Сахалинской, Челябинской, Волгоградской, Магаданской, Омской, Новосибирской, Оренбургской, Курганской областях, Севастополе, Республике Бурятия.

Реклама

Повышение уровня безработицы произошло в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Саратовской областях, Республике Дагестан.

На 16 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 107 452 человека.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 0,4%.