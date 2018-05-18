Осужденный в США бизнесмен Микерин депортирован в Россию

Российский бизнесмен Вадим Микерин, осужденный в США за «откаты» на урановых сделках, был депортирован в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Джюстина Уилэна.

«18мая офицеры по депортации иммиграционно-таможенной полиции США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдворили осужденного преступника Вадима Микерина, гражданина России, в его страну», — заявил Уилэн.

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Ранее сообщалось, что Вадима Микерина освободили из тюрьмы в США. После освобождения россиянин был сразу переведен в иммиграционную тюрьму для депортации.

Микерина осудили по обвинению во взятках при раздаче контрактов на разработку российского оружейного урана.