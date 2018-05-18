ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»

Банк России отозвал лицензию у банка «Акцент» на осуществление банковских операций, решение вступило в силу 18 мая, сообщается на сайте ЦБ.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 18 мая 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» ПАО АКБ «Акцент», рег. № 696, Оренбургская область, г. Орск (приказ Банка России от 18 мая 2018 года №ОД- 1249)», — сообщается в приказе ЦБ.

Генеральную лицензию на осуществление банковских операций «Акцент» получил 6 августа 2015 года.

Ранее сообщалось, что Банк России оценил «дыру» в капитале лишившегося лицензии самарского «АктивКапитал Банка» в 6,43 млрд руб.