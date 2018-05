Китай предложил США пакет сокращения дефицита торгового баланса на $200 млрд в год

Китайская делегация во время визита в Вашингтон предложила президенту США Дональду Трампу пакет мер по сокращению дефицита торгового баланса между странами. Он предусматривает сокращение дефицита примерно на $200 млрд в год, передает Reuters со ссылкой на источник.

Сообщается, что пакет мер был предложен для того, чтобы наладить экономические отношения между странами. У США и Китая появились торговые разногласия после того, как американская сторона ввела ввозные пошлины на сталь и алюминий.

По данным одного из источников, американская компания Boeing может стать одним из главных бенефициаров пакета мер. В данный момент около четверти всей продукции производителя самолетов экспортируется в Китай.

Ранее сообщалось, что Япония подготовила ответные меры на пошлины США.

Talking trade with the Vice Premier of the People's Republic of China, Liu He. pic.twitter.com/9T7Iq6F3Xe