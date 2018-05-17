Госдума перенесла рассмотрение проекта об ответственности за соблюдение санкций

Госдума перенесла рассмотрение проекта об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций для консультаций с бизнесом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как стало известно, 23 мая Госдума проведет заседание Совета по законотворчеству для обсуждения проекта об ответственности за исполнение санкций США.

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Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. руб.

Уголовная ответственность за исполнение санкций предусматривается как за совершение действий, повлекших ограничение или отказ в совершении российскими гражданами или юридическими лицами, субъектами или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами операций или сделок, так и за совершение гражданином умышленных действий.