Путин разрешил включить в новый кабмин десять вице-премьеров

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии в с которым в кабинет министров может входить десять вице-премьеров. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

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Ожидается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев представит предложения по кадровому составу кабинета министров 18 мая.

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