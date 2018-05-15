Матвиенко считает, что в России слишком много вице-премьеров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешнее число вице-премьеров является избыточным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На мой взгляд, очень много вице-премьеров, избыточно. Но это решать премьер-министру, поскольку на нем лежит ответственность и за формирование кабинета, и ему виднее», — сказала Матвиенко.

Реклама

Она так же отметила, что кардинальных изменений в структуре правительства не произойдет.

«Структура нового правительства будет нормальная, рабочая, я уверена. Она не будет кого-то удивлять — нормальная, рабочая структура правительства», — добавила Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи обсудят конфигурацию нового кабинета министров.