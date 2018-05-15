Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,5% и составил 2345,89 пункта.

Индекс РТС просел на 0,73%, до 1193,82 пункта.

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

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В частности, курс доллара вырос на 7 коп. и составил 61,92 руб.

Курс евро вырос на 9 коп., до 73,87 руб.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до $78,3 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,06%, до $71 за баррель.

Стоимость нефти в понедельник впервые с 26 ноября 2014 года превысила $78 за баррель.

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