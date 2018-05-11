В Иране рассказали о двойной игре Трампа на рынке нефти

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что президент США Дональд Трамп играет в двойную игру на нефтяном рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Трамп играет в двойную игру на нефтяном рынке. Некоторые члены ОПЕК подыгрывают США. США стремятся нарастить добычу сланцевой нефти. Трамп, с одной стороны, поддерживает высокие цены на нефть и достиг соглашения с союзниками ОПЕК, при этом с другой стороны, на государственном уровне он обвиняет ОПЕК в высоких ценах на бензин», — сказал Зангане.

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Он подчеркнул, что ОПЕК должна принимать решения независимо. Министр отметил, что ОПЕК в долгосрочной перспективе выгодны цены на нефть в диапазоне $60-65 за баррель.

Ранее сообщалось, что в ФРГ отрицательно отреагировали на санкции США против Ирана.