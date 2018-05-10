Лавров: Россия готова обсудить с Украиной сохранение транзита российского газа

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова провести консультации с Киевом о сохранении транзита газа через Украину. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Президент (России Владимир) Путин уже говорил, говорило руководство «Газпрома», министерства энергетики, что мы не против того, чтобы сохранился определенный объем транзита через Украину. Главное — чтобы это было экономически обоснованно, а не политически навязано. Мы к таким консультациям с украинской стороной готовы», — сказал Лавров.

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Он также подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» необходим.

«Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект. Достаточно упомянуть, что длина, протяженность трубы будет, по-моему, почти в два раза короче, чем труба, которая сейчас доходит до Германии через Украину», — добавил Лавров.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что ФРГ по-прежнему поддерживает проект «Северный поток — 2».