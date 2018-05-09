Аргентина попросила МВФ о помощи из-за падения курса нацвалюты

Аргентинский президент Маурисио Макри обратился за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) в связи с падением курса валюты страны. Об этом сообщает La Nacion.

«Мы начали беседы с МВФ о предоставлении превентивной линии финансовой поддержки», — сказал Макри.

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Он добавил, что глава МВФ Кристин Лагард поддерживает выбранный страной курс и заявила о готовности организации работы с аргентинской стороной.

По данным Clarin, речь может идти о сумме в $30 млрд.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал «заявление об осуждении» действия правительства Венесуэлы.