Аргентина попросила МВФ о помощи из-за падения курса нацвалюты
Аргентинский президент Маурисио Макри обратился за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) в связи с падением курса валюты страны. Об этом сообщает La Nacion.
«Мы начали беседы с МВФ о предоставлении превентивной линии финансовой поддержки», — сказал Макри.
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Он добавил, что глава МВФ Кристин Лагард поддерживает выбранный страной курс и заявила о готовности организации работы с аргентинской стороной.
По данным Clarin, речь может идти о сумме в $30 млрд.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал «заявление об осуждении» действия правительства Венесуэлы.