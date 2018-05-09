Голикова прокомментировала возможное назначение на пост вице-премьера

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова прокомментировала свое возможное назначение на должность вице-премьера России по социальной политике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если назначат, то, конечно, буду работать», — сказала Голикова.

На вопрос об переменах в социальной сфере, Голикова сказала, что будет решать все проблемы, если ее назначат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, на какой основе будет формулироваться работа кабмина.