Медведев в Госдуме процитировал Чехова

Кандидат на должность премьер-министра России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления в Госдуме, где депутаты намерены проголосовать за кандидатуру нового премьера, процитировал писателя Антона Чехова.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Дела определяются их целями: то дело называется великим, у которого велика цель», — процитировал Медведев.

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Ранее президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме, оценил работу Медведева за шесть лет.

Также Путин подписал указ о целях развития России до 2024 года. Кабмину было поручено понизить в два раза уровень бедности в стране.

Накануне Путин предложил Медведева на пост премьер-министра.