Банк России приобрел для Минфина валюту на 18,4 млрд рублей

Банк России закупил для Минфина валюту на внутреннем рынке на 18,4 млрд руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, Центробанк закупил валюту третью сессию подряд после того, как возобновил операции 27 апреля.

Ранее сообщалось, что объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 3 мая составил 18,5 млрд руб.

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ЦБ возобновил 17 апреля покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, связанного с волатильностью на рынке.

По словам замглавы департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин, ЦБ будет покупать валюту для Минфина и при устойчиво ослабившемся рубле.