Источник: Трутнев продолжит работу в новом правительстве

Юрий Трутнев продолжит работу в новом составе правительства на нынешней позиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Юрий Трутнев сохраняет свое место вице-премьера. Дмитрий Медведев не упомянул его на встрече с фракцией «Единая Россия», поскольку помимо этой должности он занимает пост полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе», — сказал источник.

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Также источник отметил, что кандидат будет предлагать не менять полномочия Трутнева.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев назвал фамилии предполагаемых вице-премьеров правительства.

Как стало известно, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.