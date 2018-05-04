«Роснефть» не имеет отношения к изменению структуры консорциума Glencore-QIA

«Роснефть» не имеет отношения к изменению холдинговой структуры консорциума Glencore-QIA, но поддерживает решение своих акционеров о переходе на прямое владение акциями, динамика стоимости которых (с 15%-м ростом в долларовом выражении) показала эффективность вложений QIA и Glencore в рамках недавней приватизационной сделки, отмечается в заявлении НК.

«Роснефть» продолжит активную работу по реализации проектов на ключевых рынках присутствия, и китайский рынок был, есть и будет стратегическим для развития бизнеса компании.

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В НК уверены, что прямое участие QIA в капитале компании уже в ближайшее время приведёт к новым взаимовыгодным двусторонним и международным проектам с катарским партнёрами.

Эта ситуация очень выгодна для «Роснефти», потому что Катарский фонд становится стратегическим инвестором и это даёт определенную синергию для сотрудничества российской НК с суверенным фондом Катара, считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

«Плюс этого акционера в том, что он входит в десятку крупнейших инвестиционных фондов мира, у которого $300-400 млрд свободных ресурсов, которые он может инвестировать. И у этого фонда есть авторитет в нефтегазовой сфере и есть опыт сотрудничества с крупнейшими мировыми компаниями. У него есть доли в Гленкоре, Deutsche Bank, Фольксвагене, а также у него есть опыт сотрудничества с российскими компаниями. Конечно, катарцы досконально изучили ситуацию в «Роснефти» и пришли к выводу, что есть потенциал для реализации взаимовыгодных совместных проектов, от СПГ, до нефтедобычи и нефтепереработки, — отмечает Суверов. — Теперь у «Роснефти», помимо BP, появляется ещё один стратегический иностранный акционер, что, конечно, приведёт к росту капитализации российской компании.

Катар является для «Роснефти» стратегически весьма выгодным партнером, отметил в свою очередь востоковед, член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России Эльдар Касаев.

«Эмират лидирует в мире по сбыту сжиженного природного газа, доходы от продажи которого идут, в том числе, на развитие перспективных проектов в нефтяном секторе. Это учитывают в «Роснефти». В последнее время она успешно взаимодействует с Катаром, показывая другим российским компаниям пример того, как нужно развивать бизнес с иностранными партнерами. Катарский фонд перешёл к прямому владению акциями «Роснефти» неслучайно: стало очевидно, что полтора года назад он осуществил чрезвычайно выгодное вложение - ведь акции компании значительно выросли в цене. Теперь у Роснефти появился стратегический инвестор - один из самых мощных инвестиционных фондов мира, который, к тому же, знает компанию не понаслышке и понимает, какой потенциал существует у совместных проектов в нефтегазовой сфере. В этой связи хотелось бы напомнить, как успешно реализуются совместные проекты Роснефти с другим стратегическим акционером - BP», — отметил Касаев.

«Что касается Китая, то он активно приобретает наши углеводороды и, как ожидается, будет только увеличивать импорт российской нефти», — подчеркнул востоковед.