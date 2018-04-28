Сенаторы предлагают пересмотреть норму об ограничении ввоза лекарств

Экономический комитет Совфеда предлагает пересмотреть норму о возможном ограничении ввоза в Россию зарубежных лекарств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект заключения комитета.

Уточняется, что ряд профильных комитетов Совфеда выразили озабоченность в связи с возможным ограничением ввоза зарубежных препаратов в Россию.

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Сенаторы отметили, что необходим детальный анализ рынка лекарственных средств и препаратов, учитывая схемы лечения по всем нозологическим формам, количество аналогов лекарственных препаратов, зарегистрированных в России.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ответные санкции России в отношении США в части запрета на ввоз лекарств не должны касаться жизненно важных препаратов, необходимых для россиян.