Порошенко подписал ратификацию соглашения Украины и МБРР на получение $150 млн

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Соглашение регулирует сотрудничество между сторонами, вовлечение в экономику Украины долгосрочных инвестиций в объеме $150 млн под государственные гарантии», — сказано в заявлении.

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Уточняется, что реализация данного проекта должна положительно сказаться на развитии малых и средних предприятий.

Ранее сообщалось, что Киев ожидает получить $2 млрд от МВФ в мае-июне.