Трутнев поручил увеличить товарооборот между Монголией и ДФО до $500 млн

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поставил задачу увеличить товарооборот между Дальним Востоком России и Монголией в 12 раз, до $500 млн. Об этом сообщается РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полпредства.

«Торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует хорошую тенденцию. Объем товарооборота в 2017 году составил $1,4 млрд, что почти на 50% больше показателей 2016 года. Но нам необходимо улучшать эти показатели более активно вовлекая субъекты российского Дальнего Востока… Объем внешней торговли ДФО с Монголией в 2017 году составил $41,5 млн, в том числе экспорт $41,1 млн. Нам необходимо увеличить эту цифру до $500 млн», — сказал Трутнев.

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Как стало известно, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Минприроды России в течение трех месяцев совместно проведут анализ потенциала ДФО для реализации совместных с Монголией проектов.

Ранее сообщалось, что Минфин выделит деньги на льготные авиабилеты для Дальнего Востока.