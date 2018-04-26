ФТС перечислила в бюджет более 1,5 трлн рублей

Замглавы ФТС Тимур Максимов заявил, что Федеральная таможенная служба (ФТС) по состоянию на конец апреля перечислила в бюджет более 1,5 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы уже преодолели планку в 1,5 трлн руб», — сказал Максимов.

Он также добавил, что план по объему перечислений на 2018 год может быть пересмотрен в сторону увеличения с нынешних 4,813 трлн руб.

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В начале апреля сообщалось, что Федеральная таможенная служба в первом квартале текущего года увеличила перечисления в бюджет на 15,9%, до 1,194 трлн руб.

Уточняется, что за март сумма перечислений составила 447,5 млрд руб.

Ранее в ФТС рассказали, когда таможня станет полностью электронной.