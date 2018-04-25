Кабмин пока не собирается поддерживать «Русал» закупкой алюминия

Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что задачи по увеличению закупок алюминия у «Русала» Олега Дерипаски в госрезервы в качестве меры господдержки компании сейчас не стоит. Об этом сообщает RNS.

Он подчеркнул, что компания продолжает производить отгрузку продукции на экспорт.

Реклама

«На сегодняшний день пока такой задачи не стоит с учетом того, что продукция «Русала» продолжает отгружаться на экспорт, поэтому будут возникать соответствующие запросы, будем их рассматривать оперативно», — сказал Мантуров.

Ранее Мантуров сообщил, что временный переход «Русала» под контроль государства возможен.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что заявления о возможности снятия санкций с «Русала» пока носят гипотетический характер.