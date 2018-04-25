Евростат назвал членов ЕС с самым большим госдолгом

Статистическая служба Евросоюза назвала членов ЕС с самым большим государственным долгом.

Как стало известно, самый высокий уровень госдолга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).

Реклама

Самые лучшие показатели продемонстрировали Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%).

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия повысила прогноз по росту реального ВВП еврозоны.

Уточняется, что оценка улучшена до 2,3% на 2018 год.