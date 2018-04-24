Песков назвал заявление Минфина США о снятии санкций с «Русала» гипотетическим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявления о возможности снятия санкций с «Русала» пока носят гипотетический характер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я бы был весьма сдержан (по поводу ожиданий по снятию санкций), потому что эти заявления носят абсолютно гипотетический характер, очевидно, что принятые решения весьма больно бьют по потребителям продукции компании различных континентов, и весьма очевидно, что эти потребители задаются вопросом, с какой стати им нести убытки и испытывать чрезвычайные трудности», — заявил Песков.

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Он также подчеркнул, что власти по-прежнему считают эти санкции незаконными.

«Мы считаем это фактически в отношении отдельно взятой компании действиями, сравнимыми с экономическим рейдерством, и здесь пока трудно судить, насколько состоятельны и последовательны в своем подходе наши американские визави», — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с «Русалом».

Ранее сообщалось, что минфин США назвал условие для снятия санкций с «Русала».