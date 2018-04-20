Силуанов: иностранные инвесторы по-прежнему проявляют интерес к России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что зарубежным инвесторам по-прежнему интересна Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр рассказал, что не почувствовал, что отношение к нему министров финансов из стран «большой двадцатки» изменилось. Силуанов отметил, что общение и взаимодействие с иностранными инвесторами, в том числе с американскими, продолжается.

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«Мы будем с ними (инвесторами. – Газета.Ru) сейчас встречаться. Они проявляют к нам по-прежнему интерес», — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов рассказал, что курс рубля вернется к прежним значениям, если США не будут вводить новые санкции. Он отметил, что сразу после введения американских санкций инвесторы начали активнее вкладывать в иностранные активы, однако впоследствии ситуация стала более стабильной.