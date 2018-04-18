Трейдер Морган Стэнли ушел из Morgan Stanley

Трейдер по имени Морган Стэнли уволился из банка Morgan Stanley. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, трейдер, который по случайности носит имя банка, существующего уже 82 года, пришел на работу туда в 2012 году. Как следует из картотеки Службы регулирования отрасли финансовых услуг, Стэнли начал работать в банке сразу после окончания Бостонского колледжа.

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Морган Стэнли, у которого есть второе имя Адам, не стал отвечать на запрос о комментарии. Представитель Morgan Stanley также отказался от комментариев.

Morgan Stanley — крупный американский банковский холдинг со штаб-квартирой в Нью-Йорке.