ОПЕК выполнила соглашение о сокращении добычи нефти более чем на 160%

ОПЕК в марте текущего года снизила добычу нефти на 201,4 тыс. баррелей в сутки, до 31,958 млн баррелей в сутки, выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи на 161%. Об этом сообщается в материалах ОПЕК.

Также стало известно, что ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 0,03 млн баррелей в сутки, до 1,63 млн баррелей в сутки.

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Помимо этого, ОПЕК повысила оценку роста спроса на нефть в 2017 году — на 0,03 млн баррелей в сутки, до 1,65 млн баррелей в сутки.

Спрос на нефть в 2017 году составил около 97,07 млн баррелей в сутки.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным.