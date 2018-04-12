В Каир прибыл первый за 2,5 года регулярный авиарейс из России

В аэропорте Каира приземлился первый за 2,5 года регулярный рейс из России, передает РИА «Новости».

На борту самолета находились 124 пассажира. Сообщается, что несколько десятков российских туристов на борту самолета направляются на курорты Красного моря.

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Россия с 11 апреля возобновил регулярные рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва. Полеты запланированы с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево.

Полеты между Москвой и Каиром будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам, четвергами воскресеньям.

С 11 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной.