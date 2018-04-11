Медведев: прошедшие шесть лет стали для России испытанием на прочность

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что для России эти шесть лет стали испытанием на прочность экономики. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Эти шесть лет, очевидно, это не преувеличение, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что санкции, финансовый кризис и обвал сырьевых рынков грозили для российской экономики катастрофой, но Россия начала развиваться.

«Мировой финансовый кризис, обвал сырьевых рынков, санкции, закрытие финансовых и технологических рынков — от таких шоков нет иммунитета даже у любой, даже абсолютно здоровой экономики. А нашей — с ее структурными проблемами — это грозило просто катастрофой. Но мы не просто выжили, мы начали развиваться», — отметил Медведев.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.

Ранее Медведев назвал ситуацию в экономике России «абсолютно стабильной».