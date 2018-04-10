Топилин допустил влияние изменения курса валют на рынок труда России

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что изменение курса валют может отразиться на российских компаниях и рынке труда. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все может быть, безусловно, не надо паниковать, надо просто проанализировать ситуацию и в региональном аспекте, и в отраслевом аспекте», — ответил Топилин на соответствующий вопрос.

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Он также добавил, что есть понимание того, что при необходимости будет оказана помощь и поддержка работникам предприятий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем вызваны негативные тенденции на бирже.

Как стало известно, официальный курс евро вырос почти на 5 рублей.