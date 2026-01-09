Размер шрифта
Стала известна предварительная причина смерти игрока «Норильского никеля»

Предварительной причиной смерти игрока «Никеля» Фелипе назван инфаркт
МФК «Норильский никель»

Президент Суперлиги Григорий Иванов раскрыл предварительные причины смерти бразильского игрока футзального клуба «Норильский никель» Алекса Фелипе. Его слова приводит ТАСС.

«Мы отправили все данные по нему в республиканскую больницу в Коми. Но, похоже, у него обширный инфаркт. Пока еще нет точной информации, но в Ухте подозрение на такой обширный инфаркт», — сказал президент Иванов.

6 января спортсмену стало плохо после матча 1/2 финала Кубка России против «Ухты». В аэропорту игрок потерял сознание и ударился головой об плитку пола — врачи не смогли спасти.

Федипе выступал за «Норильский Никель» с 2020 года. За 140 матчей он забил 67 мячей. До перехода в российский клуб бразилец успел стать чемпионом Европы в составе португальского «Спортинга» и выступать за сборную своей страны. На момент смерти Алексу Фелипе был 31 год. У Алекса остались жена и двое маленьких детей.

Ранее умер бывший тренер сборной Франции по футболу.

