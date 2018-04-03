Россельхознадзор ввел усиленный контроль за тремя белорусскими предприятиями

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении трех белорусских предприятий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор констатирует продолжающиеся случаи выявления поступлений в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и России», — сказано в заявлении.

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Как стало известно, усиленный контроль введен в отношении предприятий Филиал «Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО», ОАО «Милкавита» Полесский производственный участок и СООО «Мясопродукт».

В Россельхознадзоре отметили, что в случае повторных выявлений нарушений в продукции указанных предприятий, ведомство может ввести временные ограничения на поставки продукции этих компаний на территорию России.